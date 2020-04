On y va und Dings in Zürich, Chur und Biel

Wo jetzt Trouvaillen aus Frankreich und Dänemark in den hölzernen Regalen liegen, stapelte sich in den späten Achtzigern die Streetwear. Eine dreimonatige USA-Reise, die durch unzählige Bars, Konzerte von Kellerbands und Skate-Shops mit übergrossen Shirts und Hoodies führte, brachte die Baggy-Jeans nach Zürich. No way ...? Doch doch. Und – oh Wunder! – genau so hiess der Laden-Pionier für Skater und Snowboarder dann auch. Inzwischen heisst das Ganze On y va, macht mit Über-Brands wie Ganni, American Vintage, Rains und Veja Szeni-Träume wahr und hat gestreut: Neben der Filiale in der Zürcher Altstadt hockt eine in Biel. Die ebenso voll geladenen Schwester-Shops mit dem klingenden Namen DINGS treiben am Zürcher HB und mitten in Chur ihr textiles Unwesen. Immer und überall und vor allem jetzt findet man das umtriebige Team um Sybille Zollikofer und deren schöne Dingsens im Internet. Der Onlineshop ist so bunt und explosiv wie die Stores selbst. Sag mal, Sybille, wie ist die Farb-Lage?