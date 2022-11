Prinzessin Kate hat eine neue Regel für ihre Kleider

In Sachen Stil macht der Princess of Wales niemand so schnell etwas vor. Ob an offiziellen Auftritten in Kleidern von Alexander McQueen, während diverser Wimbledon-Auftritte in luftig leichten Sommerkleidern von Alessandra Rich oder wie zuletzt beim ersten Staatsbankett von King Charles III. in weisser Designer-Robe von Jenny Packham – die Prinzessin geht ihren königlichen Verpflichtungen stets vorbildlich nach und löst mit ihren Looks in uns oft den Haben-wollen-Komplex aus. Doch damit ist Schluss. Kate möchte nicht mehr auf ihre Kleider reduziert werden – der Palast greift jetzt durch.