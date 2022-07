Spiel, Satz, Schaulaufen

Für das Grande Finale, dem Herreneinzel des Turniers, fiel die Entscheidung auf Altbewährtes. Wieder wählte sie Alessandra Rich, wieder Pünktchenmuster. Dieses Mal erinnerte das Kleid, dank Bubi-Kragen und Puffärmeln, aber an die modischen Hochzeiten der Achtziger und somit an ein weiteres berühmtes Mitglied ihrer königlichen Familie. Ob der Look eine Hommage an Schwiegermama Diana ist, können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Eins ist jedoch klar: Die verstorbene Fashion-Ikone hätte Gefallen gefunden an dem Teil. Erinnert das Polka-Dot-Dress doch stark an den unverwechselbaren Stil der Prinzessin of Wales, wie folgender Vergleich zeigt. Selbst bei den Schuhen herrscht grosse Ähnlichkeit: