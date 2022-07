Von Fauxpas (noch) keine Spur

Jedes Jahr geht es in Wimbledon hochkarätig zu. Normalerweise nimmt die Crème de la Crème erst in den letzten Tagen des Turniers in der Royal Box oder am Centre Court Platz. Dieses Jahr gaben sich die Promis aber ab Tag eins die Klinke in die Hand. Nachholbedarf, der zu reden gibt. Vor allem über die Kleiderwahl.