Kates Ferien-Garderobe macht Lust auf Meer

Die To-Do-Liste der Zwei kann sich sehen lassen: Maya-Tempel besuchen, Schokolade herstellen und repräsentieren am Black-Tie-Event. Viele verschiedene Aktivitäten, die alle das richtige Outfit voraussetzen. Und die sind im besten Fall schon vor dem Antritt der Reise durchgeplant. Wer beim Koffer packen überlegt, was er wann anzieht und nicht panisch aus 15 T-Shirts, 3 Hosen und 5 Paar Schuhen einen Look zusammensuchen muss, ist in den Ferien klar im Vorteil.