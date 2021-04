Saftig grüne Hügel, torfige Erde und pittoreske Dörfer – so stellt ihr euch die perfekte English-Countryside-Idylle vor? Dann fügt mal noch eine lachende Kate Middleton auf die Leinwand in eurem Kopfkino ein. Die Herzogin schafft es nämlich, sich perfekt in die Landschaft zu integrieren. Mit der dunkelgrünen Jacke, dem Wollpullover mit Fair-Isle-Muster und den rustikalen Stiefeln, die bereits seit 17 Jahren in ihrem Besitz sind, könnte sie sich glatt zur Tontaubenjagd aufmachen. Statt schnüffelnder Hunde gibt es nur neugierige Fotografen, die den königlichen Besuch auf einem nachhaltigen Bauernhof in Darlington verfolgen.