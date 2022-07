Glazed Donut Nails sind der Nageltrend des Sommers

So gehts

Für Haileys Glazed Donut Nails trägt Ganzorigt zur Vorbereitung den Gel Stay Strong Base Coat und anschliessend eine Schicht GelColor in der Farbe Funny Bunny auf. Als Nächstes fixiert sie das Ganze mit einer dünnen Schicht des Stay Shiny Top Coat. Für den subtilen, aber effektiven Schimmer poliert sie als Nächstes den Farbpuder Chrome Effects Mirror Shine Nail Powder in Tin Man Can in die Nägel ein und versiegelt die Maniküre mit dem GelColour Stay Shiny Top Coat. Fertig sind die perligen Nägel.