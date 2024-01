Wie wir mit Nail Slugging unsere Nägel retten

Wie’s funktioniert

Damit sehr trockene (Nagel-)Haut wieder geschmeidig wird, benötigen wir nur zwei Dinge: ein Nagelhautöl und Vaseline oder einen Balsam. Nachdem wir das Öl in unsere Nägel einmassiert haben, legen wir mit einem Balm nach. Wer will, lässt die beiden Produkte über Nacht einwirken – Baumwollhandschuhe nicht vergessen, um Schmierereien zu vermeiden. Am Morgen danach wischt ihr allfällige Produktreste ab und freut euch über schönere Hände. Ihr werdet sehen, dass der Schönheitsschlaf eine völlig neue Bedeutung bekommt.