Ein minimalinvasives Verfahren lässt den Traum von Katzenaugen wahr werden. Fox-, Cat- oder Mandelaugen sind der neuste Trend in der ästhetischen Medizin. Model Bella Hadid soll ihrem dramatischen Blick aus blaugrünen Augen mit einem Fadenlifting nachgeholfen haben. Und wie fast überall sind auch die Kardashians dabei. Kendall Jenner, eine Kardashian-Schwester, setzt auf den frischen Trend. Der Look ist neu, ebenso die Methode. Es wird nicht klassisch operiert, sondern die Haut mit selbstauflösenden Fäden Richtung Schläfen gezogen. «Das Fadenlifting ist eine umwälzende Neuerung im Bereich der ästhetischen Medizin. Noch nie konnten so schnell bemerkenswerte Resultate erzielt werden», sagt Dr. Roshanak D. Tabrizi von Swiss Medical Aesthetics in Zürich. Neu ist auch die Möglichkeit, ein Lifting isoliert zu machen. Mithilfe einer feinen Nadel oder Kanüle werden dünne Fäden aus biotauglichem Material mit winzigen Haken an den Schläfen injiziert und nach oben gezogen. Die Häkchen ermöglichen es dem Faden, sich in das tiefe Gewebe der Haut einzuhaken.