Das Prinzip der Hoffnung

Doch die Anziehungskraft allein auf die Hormone zu schieben, wäre zu kurz gefasst. Denn auch psychisch fasziniert der Bad Boy. Er ist selbstbewusst, weiss, was er will und, wie er eine Frau für sich gewinnt. «Meistens wird er von vielen bewundert und begehrt. Entscheidet er sich dann für einen, so ist das auch ein Triumph, eine Bestätigung für die eigene Weiblichkeit», sagt die Psychotherapeutin.



Gleichzeitig lässt er einen hoffen. Man wünscht sich, er würde sich für einen ändern, man könne ihn bekehren, ihn vielleicht sogar retten. Denn mit seiner zermürbenden Vergangenheit – egal, ob tatsächlich oder von uns attestiert – erweckt er auch irgendwie Mitleid. «Überspitzt gesagt, will man als Partnerin das erreichen, was seine Mutter nicht geschafft hat: Man will ihn zu einem besseren Menschen machen.»



Die Hoffnung ist es wohl auch, die manche Frauen wiederholt in seine Arme treibt. Denn auch wenn sie aus früheren Beziehungen wissen, dass dieser Typ Mann ihnen das Herz brechen wird, lassen sie sich immer wieder auf ihn ein. «Sie hoffen, dieses Mal wird es anders. Dieses Mal täuschen sie sich nicht und er wird sich bessern», so Schweizer.