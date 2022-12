In Form kommen an der Ballettstange. Das ist es, worum es beim Barre-Workout geht. Das Training orientiert sich an klassischen Ballettübungen. Ballerinen strahlen mit ihrer meist schlanken Figur und der gestrafften Bein- und Gesässpartie eine besondere Körperästhetik aus. So viel dazu, wie es heute beschrieben wird. Barre-Studios verkaufen Stärke, «long, lean Muscles» und eine «Tänzer*innen-Figur», aber keine intensiveren Orgasmen – halt, was?