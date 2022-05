Während wir uns nämlich sportlich verausgaben, produziert unser Körper Wärme. Um eine Überhitzung zu vermeiden, gibt er einen Teil dieser Wärme durch die Bildung von Schweiss an die Luft ab, was auf unserer Hautoberfläche in Form von Verdunstungskälte zu einer Abkühlung führt. Sobald die Umgebungsluft um uns herum heisser ist und unser Körper beim Training Wärme abgibt, schwitzen wir. Wenn wir es allerdings übertreiben, überhitzen wir. Sprich: Unsere Körpertemperatur steigt und es kommt im schlimmsten Fall zu einem Hitzschlag. Indem wir diese 5 Fehler vermeiden, bleiben wir trotzdem cool.