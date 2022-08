2. Sumo-Kniebeugen

Weil diese Übung an die Bewegung eines Sumo-Ringers erinnert, haben die etwas anderen Kniebeugen diesen Namen. Das Training lässt sich ganz spontan zu Hause oder im Büro durchführen. Einfach breitbeinig hinstellen und in dieser Position Kniebeugen machen. Dabei versuchen, so tief wie möglich nach unten zu kommen. Als zusätzliches Training kann man während der Kniebeugen zusätzlich ein Gewicht in die Hände nehmen.