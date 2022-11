Kalorienverbrauch: Das sind die effektivsten Sportarten

Viele Menschen wollen gesünder leben: mehr Sport und weniger Kalorien auf dem Tisch. Bei Letzterem ist jedoch Vorsicht geboten ist. Denn eine Kalorie, meist in Kilokalorien (kcal) angegeben, ist grundsätzlich nichts Negatives, sondern lediglich eine Einheit zur Messung des Energiegehalts von Nahrungsmitteln. Diese Energie braucht der menschliche Körper, um zu funktionieren. Eine ausgewogene Ernährung liefert ihm im Idealfall genau die benötigte Menge an Energie. Überschüsse speichert er in Form von Fettzellen ein. Längerfristig sind diese genauso gesundheitsschädigend wie Defizite.