Skilanglauf ist ein begehrter Sport im Winter. Was macht die Sportart so besonders?

Dr. Martin Rinio: Aufgrund des harmonischen Bewegungsablaufes und weitaus geringerer Stossbelastungen als beim Abfahrt-Ski, ist Langlauf gesund und wohltuend für Rücken und Bandscheiben. Gelenke und Muskeln werden sanft trainiert und in keiner Form überbeansprucht. Der gelenkschonende Sport kommt deshalb sogar für Träger*innen einer Knie-Prothese in Frage – im Gegensatz zum Abfahrt-Ski. Denn: Sportarten mit ruckartigen Schlageinwirkungen können zu einer vorzeitigen Lockerung des künstlichen Kniegelenks führen. Und dies könnte eine Prothesenwechseloperation erforderlich machen.