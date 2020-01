So meistert ihr jede Sport-Challenge

Testet eure Ausrüstung

Ihr wollt ja am Schluss nicht dem Equipment die Schuld geben, wenn euer Vorhaben platzt, oder? Im Ernst: Egal ob ihr vier Tage in der Wüste überleben müsst, 42 Kilometer durch eine Metropole rennt oder auf Skiern einmal das Oberengadin durchquert – eure Ausrüstung ist in diesen Momenten euer bester Freund. Und was haben beste Freunde so an sich? Man kennt sie in- und auswendig. Das gilt nicht nur für Laufschuhe oder Skis und Stöcke, sondern auch für eure Bekleidung. Diese solltet ihr auf die jeweiligen Bedingungen am Wettkampftag anpassen. Um böse Überraschungen zu vermeiden, absolviert ihr am besten Testläufe in verschiedenen Wunsch-Monturen. Irgendwann ist dann aber auch mal fertig optimiert und ihr müsst euch auf euer Material verlassen. «Kurz vor dem Wettkampf sollte man keine Experimente mehr wagen», sagt Curdin Kasper.