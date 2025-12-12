Ganz egal, ob ihr draussen eine Runde joggen geht, euch mit Pilates fit haltet oder Gewichte stemmt. Nach einer körperlichen Belastung solltet ihr euch Zeit nehmen für ein richtiges Stretching. Denn nach einer sportlichen Aktivität sind eure Faszien rund um den Muskel angespannt. Werden die Muskeln nicht gelockert, steigt auf Dauer das Verletzungsrisiko. Deshalb solltet ihr gleich nach dem Sport eure Dehnübungen ausführen, wenn die Muskeln noch nicht ausgekühlt sind. Geht ihr in einen Stretch, entfernen sich durch die Dehnung beide Muskelenden maximal voneinander. Das führt zu einer Streckung des Muskels. So weit, so gut. Doch was gibt es dabei zu beachten? Eine ganze Menge, können wir euch sagen! Denn beim Stretching kann man so einiges falsch machen. Welche Fehler ihr vermeiden solltet, lest ihr hier.