So funktioniert’s

Bevor’s losgeht, schnappen wir uns ein Badetuch und rollen es zusammen. Nun setzen wir uns auf den Boden und strecken die Beine vor uns aus. Der Abstand zwischen den Füssen sollte rund zehn Zentimetern betragen. Als Nächstes legen wir das Handtuch hinter unseren Rücken und legen uns in gerader Schlafposition auf den Boden – es soll unter der Taille etwa auf Bauchhöhe liegen. Sobald wir in Position sind, versuchen wir, die Zehen so nahe wie möglich zueinander zu stellen. Die Fersen sollten dabei auf unserer Anfangsposition bleiben. Sprich: Die Füsse sind diagonal – wie ein nach oben zeigendes Dreieck – aufgestellt. Jetzt heben wir die Arme und führen sie über unseren Kopf, sodass die Handflächen nach unten zeigen und sich die kleinen Finger möglichst berühren. Jetzt kommt der schwierigste Part: das fünfminütige Ausharren in dieser Position. Der leichte Schmerz, den wir dabei zu Beginn verspüren, ist ganz normal und lässt mit etwas Übung nach.