Stärkt unser Immunsystem

Rotkohl ist reich an den Vitaminen C und K. Ersteres unterstützt verschiedene zelluläre Funktionen unseres Immunsystems, um uns vor Krankheitserregern zu schützen. Weil ein Vitamin-C-Mangel zu einem geschwächten Immunsystem und einer höheren Anfälligkeit für Infektionen führt, ist es wichtig, dass wir es über Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen. Keine Sorge: Wer ausgewogen isst, braucht keine zusätzlichen Supplemente. Denn 100 Gramm Rotkraut sollen bereits unseren Tagesbedarf an Vitamin C decken.