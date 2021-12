Zitronen lieben alle. Vor allem in Form von Desserts und nach einem üppigen und deftigen Festessen. Dann ist die Lust auf was Erfrischendes und Leichtes besonders gross. Zitrusfrüchte sind dafür geradezu ideal und Zitronen zudem noch gesund und reich an Vitamin C. Das regt die Produktion von weissen Blutkörperchen an und hilft so, Infektionen zu bekämpfen. Also, genau das, was wir jetzt im Winter brauchen. Wie der Vitamin-C-KIck eingenommen wird, ist jedem selber überlassen. Wir haben aber einen besonders genussvollen Vorschlag: als Zitronenglacé. Die ist bei jung und alt beliebt und passt wirklich immer. Auf Tiktok haben wir ein total unkompliziertes Rezept gefunden. Es besteht aus nur drei Zutaten und ist in Windeseile zubereitet. Nicht mal die Zitronen muss man kleinschnippeln. Sie kommen nämlich einfach ganz – mit Schale, wenn man mag – in den Mixer.