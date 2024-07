Blitz-Mayo aus gekochten Eiern

So funktioniert die Blitz-Mayo



2 oder 3 gekochte Eier schälen, in einen Mixer geben. Zirka 2 bis 3 EL Wasser und 2 EL Öl und je 1 EL Senf und Essig dazugeben. Mit einer Prise Salz würzen und alles zu einer Creme pürieren. Ist sie zu dick oder zu fad, einfach nochmals mit etwas Wasser, Essig und Salz abschmecken – ganz nach Gusto. Erneut mixen und fertig ist die kalorienarme Mayo, die sich in einem Schraubglas bis zu drei Tagen im Kühlschrank hält.