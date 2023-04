Polenta macht Potato Wedges super knusprig

Zubereitung:

Die Kartoffeln in Spalten schneiden und für ca. 30 Minuten in kaltes Wasser legen, damit sie etwas Stärke verlieren. Die Zutaten bis und mit Paprika in eine grosse Schüssel geben und gut mischen. Die sehr gut abgetrockneten Kartoffelspalten dazu geben und vermengen. Dann die Polenta beifügen und wieder alles gut von Hand vermengen, so dass die Polenta an den Kartoffeln kleben bleibt. Wedges auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben – sie sollten sich nicht berühren – und im auf 210 Grad vorgeheizten Backofen ca. 20 bis 25 Minuten backen. Etwa in der Hälfte der Backzeit die Wedges auf dem Blech wenden, fertig backen. Und dann die Potato Wedges mit Polenta-Kruste krachen lassen.