Das brauchts für zwei grosse Schnitzel: 100 g Haferflocken (die feinen, zarten), ca. 1 Glas warmes Wasser, etwas Salz, Pfeffer, Zwiebelpulver, Paprika, 1 EL Senf, Paniermehl



So gehts: Die Haferflocken mit den Zutaten (ohne Paniermehl) mischen. Evtl. noch etwas Wasser oder Flocken dazugeben. Es soll eine klebrige, kompakte Masse entstehen. Alles etwa 30 Minuten quellen lassen. Paniermehl in einen Teller geben. Aus der Haferflockenmasse Schnitzel (ca. 1 cm dick) formen und panieren. Reichlich Sonnenblumenöl in eine Bratpfanne geben und die Haferflockenschnitzel darin goldgelb ausbacken, ca. 2 bis 4 Minuten auf jeder Seite. Je nachdem wie knusprig man die Panade haben möchte. Aber darauf achten, dass die Masse innen noch weich bleibt. Aus der Pfanne nehmen, auf einem Haushaltpapier abtropfen lassen und servieren.