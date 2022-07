crepes aus haferflocken

Alle Zutaten mit dem Pürierstab mixen und mit einer Prise Salz oder etwas Zucker abschmecken. Je nachdem, ob man es süss oder salzig mag. Ist die Masse zu dick, einfach noch etwas mehr Wasser dazugeben bis ein glatter Teig entsteht. Etwas quellen lassen. Dann Öl, Bratbutter oder Kokosfett in eine Teflonpfanne geben und heiss werden lassen. So viel Teig in die Pfanne geben, dass der Boden dünn überzogen ist. Hitze reduzieren. Ist die Unterseite gebacken, löst sie sich von selber und der Crepes kann gewendet werden. Fertig backen, rausnehmen und sofort geniessen.