Brot

Vollkornprodukte sind gesünder und machen länger satt als die aus Weizen, das ist klar. Doch woran erkennt man eigentlich, dass es sich um Vollkorn handelt? Eins steht fest: nicht an der Färbung. Denn auch in der Brotproduktion wird mit Farbe geschummelt. Diese wird zum Weissmehl hinzugefügt, auf das fertige Produkt werden ein paar Körner gestreuselt, fertig. Nur wird das dadurch natürlich nicht gleichzeitig auch nahrhafter. Beim Kauf ist also nicht die Nuance des Brots entscheidend, sondern tatsächlich das Wort «Vollkorn». Steht das auf der Verpackung, muss es auch im Produkt enthalten sein.