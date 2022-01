Deshalb sollten wir jetzt mehr Rosenkohl essen

Wichtige Inhaltsstoffe

Rosenkohl punktet vor allem mit seinen zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen. Er enthält die Vitamine C, B6, A und K, die unsere Abwehrkräfte sowie das Immunsystem stärken, die Knochenbildung fördern und das Zellwachstum regulieren. Darüber hinaus steckt in dem Gemüse viel Kalium, das die Reizübertragung unserer Muskeln steuert. Durch Rosenkohl nehmen wir ausserdem viel Calcium und Eisen auf, was unseren Zähnen sowie dem Sauerstoff in unserem Blut zugutekommt. Seine Bitterstoffe regen die Verdauung an und beruhigen die Magenschleimhaut.