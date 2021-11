3. Agavensirup

Agavendicksaft oder Agavensirup ist eines der beliebtesten Zuckerersatz-Produkte, das die meisten Menschen für deutlich gesünder halten als das Original. Das stimmt allerdings nur bedingt. Denn ja: Agavensirup enthält weniger Kalorien und auch weniger Glukose, sodass der Insulinspiegel nach dem Verzehr nicht so in die Höhe schnellt wie beim Haushaltszucker. Allerdings ist der Dicksaft sehr reich an Fruktose, die in grossen Mengen genauso gesundheitsschädlich ist wie Glukose.