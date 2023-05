Karotten mit Parmesankruste

Zutaten:

500 g Rüebli

Salz

3 – 4 EL Oliven- oder Sonnenblumenöl

1 – 2 EL Paniermehl

1 – 2 Knoblauchzehen, gepresst

100 – 150 g Parmesan, gerieben



Zubereitung:

Rüebli schälen, dritteln und in Stengel schneiden. Olivenöl, Knoblauch, Paniermehl und etwas Salz in eine Schüssel geben und gut verrühren. Karotten dazugeben und mit der Ölmasse vermengen. Geriebenen Parmesan in eine Schüssel geben. Die Karotten im Käse wenden und die Stengel auf ein mit Backpapier belegtes Blech auslegen. Evtl. noch etwas Käse darüber oder vorher darunter auf das Blech streuen. Im auf 220 Grad vorgeheizten Ofen für ca. 20 – 25 Minuten backen und knusprig werden lassen.