Das Rezept!

Beim Rosenkohl den Strunk wegschneiden und das Gemüse in Salzwasser nicht ganz gar kochen. Aus dem Wasser nehmen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben. Die einzelnen Köpfchen mit einem Glas flach pressen, so dass kleine Taler entstehen. Mit Salz, Pfeffer und Gewürzen wie Knoblauchpulver, Chili oder Paprika würzen; worauf man eben gerade Lust hat. Das Gemüse mit Olivenöl beträufeln und in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen damit. Nach ca. 10 Minuten den Rosenkohl mit etwas Parmesan bestreuen und nochmals in den Ofen geben, bis die Rosenkohl-Taler schön knusprig sind. Evtl. mit einem Quark-Dip oder mit Mayonnaise servieren.