Machen Kohlenhydrate dick?

Typ 3: Dies ist die spannendste Form von resistenter Stärke – sie wird auch retrogradierte Stärke genannt. Stärkehaltige Lebensmittel vom Typ 1 und 2, die gekocht und dann abgekühlt werden, bilden Kristalle, die nicht mehr aufgespalten werden können. «Dieser Prozess ist nicht umkehrbar – auch nicht durch nochmaliges Erhitzen», so die Ernährungswissenschaftlerinnen Sarah Schocke und Christina Steinbach in ihrem 2013 erschienenen Ratgeber «Warum Bratkartoffeln schlank machen». Der Prozess senkt den glykämischen Index von Kohlehydraten, wodurch der Blutzuckerspiegel nicht mehr so rasant in die Höhe schnellt. «Vor allem die Kartoffel ist ‹berühmt› für diesen Mechanismus. Auch beim Abkühlen von anderen gekochten, stärkehaltigen Lebensmitteln wie Nudeln oder Linsen, findet Retrogradation statt, allerdings in geringerem Umfang als bei der Kartoffel.» Kocht man Spaghetti al dente, das heisst maximal fünf Minuten, und lässt sie dann erkalten, um sie als Pasta-Salat zu geniessen, sinkt der glykämische Index von 45 auf 35.