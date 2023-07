Neuester Trend an der Bar? Aperol Spritz – aber «frozen»

Immer wieder kreieren Barkeeper wunderbare Drinks und Cocktails für die heissen Sommertage. Einige schaffen es in die Hitlisten und werden zu Evergreens. Mojito, Tequila, Espresso Martini, Caipirinha und Hugo sind nur ein paar wenige, die von der Bartheke nicht mehr wegzudenken sind. Und natürlich der Aperol Spritz! Der Drink aus Italien mit dem gleichnamigen Likör, Prosecco und einem Schuss Sodawasser gehört in der Schweiz zu den meistbestellten Cocktails. Diesen Sommer wird er aber nicht nur klassisch mit Eiswürfeln serviert, sondern in einer etwas abgewandelten Form – und zwar «frozen». Also halb gefroren, so wie eine italienische Granita oder ein Slushi. Eiskalt ist er, wahnsinnig erfrischend und im Mixer ganz schnell zubereitet.