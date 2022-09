Fehler 2: Temperatur

Ein weiterer häufiger Fehler ist nicht nur die falsche Temperatur im Ofen, sondern auch die der Zutaten. Wenn ein Rezept eine gewisse Temperatur vorschreibt, sollte diese auch eingehalten werden. Besonders bei solchen mit Eiern und Butter. Die Temperatur dieser Zutaten macht einen gewaltigen Unterschied. Sie sollten in der Regel Zimmertemperatur haben, damit sie sich besser miteinander verbinden und cremiger werden. Hierfür nehmen wir sie rund 45 Minuten vor dem Zubereiten aus dem Kühlschrank. Wer hingegen Guetzli backen will, sollte den Teig vor dem Ausstechen mit den Förmchen in den Kühlschrank legen, damit das Fett aushärtet und der Teig weniger brüchig ist.