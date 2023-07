Melonen haben jetzt Hochsaison. Nie schmecken sie süsser, saftiger, erfrischender als im Sommer. Vor allem das herrliche Fruchtfleisch der Wassermelone begeistert mit wenig Kalorien, aber ganz viel Geschmack. An heissen Tagen sind sie der ideale Snack und das perfekte Sommerdessert – und da sie einen extrem hohen Wassergehalt von fast 90 Prozent haben, auch ein idealer Durstlöscher. Wassermelonen sind gesund, reich an Vitaminen (etwa B6 und B1) und Nährstoffen wie Eisen, Magnesium und Kalium. Aber auch in der Schale steckt viel Wertvolles, vor allem Antioxidantien, die so wichtig für unseren Organismus sind. Die Schale ist essbar – und schmeckt köstlich, wenn man sie mariniert. Dann wird sie zu einer erfrischenden Delikatesse, die hervorragend zu Reis passt. Wir haben ein tolles Rezept im japanischen Stil entdeckt. Es ist ganz einfach.