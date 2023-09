Gesunde Alternativen wählen

Neben Hendl, Bratwurst und Co. gibt es auf dem Oktoberfest auch zahlreiche gesündere Alternativen. Die meisten Bierzelte bieten mehrere vegane oder vegetarische Gerichte an. Zudem wird zu vielen Gerichten Salat oder Sauerkraut als Beilage serviert – eine gute Vitaminquelle. Sogar auf dem fleischlastigen Brotzeitbrettl sind Vitamine zu finden, zum Beispiel in Form von Radieschen oder Rettich. Eine weitere gesunde Option ist der traditionelle Steckerlfisch. Im Gegensatz zu vielen anderen Gerichten ist er fettarm und macht trotzdem satt.