Erbsendrink, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Maisstärke in einen Topf geben. Die Masse auf dem Herd erhitzen und kräftig Rühren, bis sie eindickt. Den Topf vom Herd nehmen und Sojajoghurt mit dem Schwingbesen einrühren. Die Masse auf zwei Blätter Frischhaltefolie verteilen und als Kugeln einwickeln und schliessen. In einer Schüssel mit kaltem Wasser die Kugeln reinlegen und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag die Kugeln aus der Folie nehmen, in Scheiben schneiden und geniessen.