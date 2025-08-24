So stellst du deine Ernährung nachhaltig um

Es ist bereits dunkel im Haus, wenn du die Wohnungstür aufschliesst. Der Tag im Büro war hart, jetzt muss noch etwas zum Essen her. Am besten gesund. Aber unter Zeitdruck greifst du lieber zum Fertiggericht. «Morgen fange ich an, gesund zu essen», nimmst du dir vor, während die Pasta arrabiata in der Mikrowelle ihre Kreise dreht.