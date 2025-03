Ein frisches Brot vom Beck oder ein feiner Teller Pasta im Restaurant – beides besteht in der Regel aus Weizen. Dieser gehört neben Mais und Reis zu den am meisten angebauten Getreidesorten weltweit. In den letzten Jahren geriet Weizen aufgrund seines hohen Gluten- und Kohlenhydratgehalts aber vermehrt in die Kritik. Als Alternative kamen wieder Sorten wie Einkorn, Emmer und Kamut auf. Sie werden als Urgetreide bezeichnet, weil sie Vorgänger von modernen Sorten wie Weizen sind.