Verursachen Lebensmittel einen langsamen Stoffwechsel?

Bestimmt kennen wir alle diese eine Person, die wie ein Mähdrescher alles futtern kann, ohne auch nur ein Gramm zuzunehmen. Solche Glückspilze haben höchstwahrscheinlich von Natur aus einen super schnellen Stoffwechsel. Dessen Tempo hat aber nicht immer nur mit unseren Genen zu tun, sondern auch mit dem, was wir täglich essen. Während gewisse Lebensmittel unseren Stoffwechsel ankurbeln, können ihn andere Produkte – auch schon in kleinen Mengen – verlangsamen. Das hindert den Körper unter anderem an der Verbrennung von Fett. Welche Lebensmittel da dazugehören, erfahrt ihr hier.