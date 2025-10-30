Warum sollten wir öfter Kartoffeln essen?

1. Grund: Kartoffeln enthalten Vitamine und Mineralstoffe

Hand hoch, wer sich im Vitamin-C-Duell zwischen Apfel und Kartoffel immer für den Apfel entscheiden würde. Naheliegend, aber falsch. Tatsächlich enthält die Knolle mehr Vitamin C als das saftige Obst. Ausserdem ist sie randvoll mit Ballaststoffen, Eiweiss, Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor und den B-Vitaminen 1, 2 und 6.

Aber Achtung: Wer seine Erdäpfel zu lange kocht, zerstört einen Grossteil dieser guten Nährstoffe. Schiebt sie deshalb lieber in den Ofen oder haut sie in die Pfanne.