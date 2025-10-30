Warum sollten wir öfter Kartoffeln essen?

Allein für die schier unendlichen Möglichkeiten, die sich uns in der Zubereitung bieten, verdient die Kartoffel eigentlich schon einen Preis. Als Suppe, als Chips, Pommes, Knödel, gestampft, gebraten, gebacken, … lecker! Und dabei noch total gesund. Wir geben euch recht, das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Warum es trotzdem stimmt, belegen diese sechs Gründe.
1. Grund: Kartoffeln enthalten Vitamine und Mineralstoffe
Hand hoch, wer sich im Vitamin-C-Duell zwischen Apfel und Kartoffel immer für den Apfel entscheiden würde. Naheliegend, aber falsch. Tatsächlich enthält die Knolle mehr Vitamin C als das saftige Obst. Ausserdem ist sie randvoll mit Ballaststoffen, Eiweiss, Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor und den B-Vitaminen 1, 2 und 6.
Aber Achtung: Wer seine Erdäpfel zu lange kocht, zerstört einen Grossteil dieser guten Nährstoffe. Schiebt sie deshalb lieber in den Ofen oder haut sie in die Pfanne.
2. Grund: Kartoffeln halten jung
Neben den oben genannten Vitaminen und Mineralstoffen versorgt die Knolle unseren Körper ausserdem mit sekundären Pflanzenstoffen. Alle drei Inhaltsstoffe zählen zu den Antioxidanzien, die unsere Zellen vor freien Radikalen schützen und das Immunsystem stärken.
3. Grund: Kartoffeln machen glücklich
Kohlenhydrate (bewusst eingesetzt) machen glücklich. Punkt. Und das sogar langfristiger als beispielsweise das kurze Stimmungshoch, ausgelöst von unserer geliebten Schokolade. Wieso, weshalb, warum? Während der Verdauung regen die Kohlenhydrate der Kartoffel die Insulinproduktion an. Insulin sorgt wiederum dafür, dass unser Gehirn die Aminosäure Tryptophan besser aufnehmen kann. Na ja und die wird in Serotonin umgewandelt, das sogenannte Glückshormon.
4. Grund: Kartoffeln machen lange satt
Dieses Feature haben sie der enthaltenen Stärke (signalisiert dem Körper schon aus dem Mund heraus, das Energie im Anmarsch ist), komplexen Kohlenhydraten (je länger der Körper mit der Verarbeitung beschäftigt ist, desto länger bleibt das Sättigungsgefühl bestehen) und Ballaststoffen (quellen im Darm auf und stärken das Sättigungsgefühl) zu verdanken.
5. Grund: Kartoffeln haben wenig Kalorien
Ja, ihnen eilt ein schlechter Ruf als Dickmacher voraus. Dabei besteht der Erdapfel an sich zu 80 Prozent aus Wasser und enthält nur etwa 0,1 Prozent Fett. So kommen 100 Gramm rohe Kartoffeln auf gerade einmal 69 Kalorien. Zum Vergleich: 100 Gramm Nudeln enthalten 362 Kalorien, 100 Gramm roher Reis enthalten 345 Kalorien.
Was der Kartoffel oft zum Verhängnis wird, ist ihre Weiterverarbeitung, die meistens leider nicht ohne die Zugabe von sehr viel Fett auskommt.
6. Grund: Kartoffeln sind ideal für Sportler
Und das nicht nur wegen der wenigen Kalorien, sondern auch wegen der komplexen Kohlenhydrate, die wir bereits in Punkt 4 erwähnt haben. Diese werden nur langsam aufgespalten und verarbeitet und versorgen den Körper daher über einen langen Zeitraum konstant mit Energie. Für Ausdauersportler*innen die perfekte Power-Quelle.