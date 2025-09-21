Was kann Zucker ersetzen?

2. Honig

Nehmen wir die wohl bekannteste und vielleicht sogar beliebteste Zucker-Alternative unter die Lupe: Honig! Es ist ein natürliches Süssungsmittel und bringt gleich eine ganze Palette an Power-Wirkstoffen mit: Der Bienennektar enthält Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Aminosäuren und wirkt zudem antibakteriell und entzündungshemmend. Etwas Abzug gibt es für den hohen Zuckergehalt von 80 Prozent. Also schön in Massen geniessen, sonst meckern die Zähne!