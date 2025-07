Um die «richtige» Ernährung ranken sich in etwa so viele Mythen wie um das Bermuda-Dreieck. Superfoods machen alles besser, vegane Ernährung ist das neue Nonplusultra, Abnehmen mit Kuchen ist möglich und vor allem: Kohlenhydrate bringen uns Tod und Verderben. Ganz besonders, wenn wir die undenkbare Dummheit begehen, sie am Abend zu konsumieren. Kiloweise Gewichtszunahme, Pickel und ein ungesunder, trauriger Körper könnten die Folge sein – davon zumindest ist die eine Hälfte der Experten überzeugt. Die andere predigt: Wann wir was essen, ist vollkommen egal. Es kommt auf die Gesamtmenge der Kalorien an. Welche Theorie uns besser gefällt, brauchen wir nicht zu erzählen (Pizza, Pasta, Amore ist das inoffizielle Motto der Redaktion) – aber wer sagt denn nun die Wahrheit?