Zubereitung:

Salatgurke schälen und in Würfel schneiden (wer mag, kann die Kerne entfernen, muss aber nicht sein). Die Melone ebenfalls schälen und das Fruchtfleisch und den Feta in Würfel schneiden. Alles in eine grosse Schüssel geben.

Für das Dressing die Schalotte hacken, Essig, Zitrone, Olivenöl, Honig oder Zucker dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Alles in einem Glas oder Massbecher gut verrühren und über die Melone, Gurke und den Feta geben, mischen. Die Kräuter dazu geben und als Variante mit ein paar Himbeeren und Brombeeren dekorieren.