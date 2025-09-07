Welche Vitamine brauchen wir wirklich?

Vitamin C (Ascorbinsäure)

Schon unsere Mama predigte uns immer, dass wir ja genügend Vitamin C zu uns nehmen sollen. Kein Wunder. Das Vitamin ist für allerlei in unserem Körper verantwortlich. Da wäre zum Beispiel die Produktion von Kollagen, die für die Wundheilung essenziell ist. Zudem stärkt es unsere Zähne, Knochen, Knorpelgewebe, hilft bei der Aufnahme von Eisen und soll sogar Stress reduzieren. Altbekannter Vitamin-C-Lieferant: Zitrusfrüchte. Neben denen enthalten aber auch Kartoffeln, Kiwi, Peperoni, Tomaten oder Brokkoli den gesunden Nährstoff. Aber Achtung: Vitamin C ist extrem hitzeempfindlich. Es empfiehlt sich daher, Obst und Gemüse entweder roh oder nur leicht gedämpft zu essen.