So gehts:

Wichtig ist es, die Bärlauchblätter sehr gründlich zu waschen, dann die Stielansätze abschneiden und Blätter in der Salatschleuder gut trocken schleudern. Cashewkerne mit einer Küchenmaschine zerkleinern und beiseitestellen. Dann die Bärlauchblätter in der Maschine nach und nach häckseln, portionsweise Öl, Salz, Schafskäse und zerkleinerte Cashewkerne hinzugeben und zu einer geschmeidigen Masse verarbeiten. Das Pesto in die Einmachgläser abfüllen, mit reichlich Öl abdecken und gut verschliessen.