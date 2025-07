Was ist der Unterschied zu anderen Low-Carb-Diäten?

Von einer Low-Carb-Diät spricht man, wenn der Anteil an Kohlenhydraten auf etwa 25 Prozent reduziert wird. Bei der Keto-Diät hingegen darf der Anteil an Kohlenhydraten 5 Prozent des Tagesumsatzes nicht überschreiten, da sonst der Körper nicht in die Ketose kommen kann. Zudem wird der Fettanteil auf circa 80 Prozent erhöht. Circa 15 Prozent der Energie kommt dann aus Eiweiss. Die Keto-Diät ist daher sozusagen eine extreme Form der Low-Carb-Diät oder eine Low-Carb-High-Fat-Diät.