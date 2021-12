Wie nehmen wir während der Weihnachtszeit nicht zu?

Wie können wir in der Weihnachtszeit noch unser Gewicht halten?

Sich an die Hauptmahlzeiten halten und vermeiden ständiges Naschen zwischendurch vermeiden. Letzteres ist der Dickmacher schlechthin. Wenn schon Guetsli, dann als Dessert und nicht andauernd zwischen den Mahlzeiten. Auf diese Weise hat der Körper eine Chance, seinen Zucker- und Insulinspiegel zwischendurch wieder auf Normalniveau zu senken. Ansonsten ist das auch ein bisschen Typ-Sache. Man kann zum Beispiel mit gesundem Menschenverstand an die Sache herangehen und sich sagen: Wir leben in einer Überflussgesellschaft, ich kann das alles jederzeit wieder haben, ich muss nicht alles heute und auf einmal essen. Oder man setzt sich selbst Limits: einmal Nachschlag und nicht mehr.