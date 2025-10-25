Wie viel Salz am Tag ist zu viel?

Da es sich bei Natrium aber um ein lebenswichtiges Mineral handelt, das unser Körper widerwillig am laufenden Band ausscheidet, ist es essenziell, täglich eine Mindestmenge von 3,75 Gramm Kochsalz oder eben 1500 mg Natrium zu sich zu nehmen. Das Problem bei all dem? In vielen Lebensmitteln – und vor allem in Fertiggerichten und Fast Food – steckt oft nicht nur ein Haufen versteckter Zucker, sondern auch viel zu viel Salz.