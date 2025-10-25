Wie viel Salz am Tag ist zu viel?

Wäre es ein offizielles Gewürz, wäre das Kochsalz wohl das beliebteste. Offiziell nennen sich die weissen Körner aber Mineral, der Chemiker bezeichnet es wiederum als Natriumchlorid. In der Regel ist auf Lebensmittelverpackungen aus diesem Grund der Natriumgehalt abgebildet. Aber Achtung! Das Gewicht von Natrium entspricht nicht gleich dem von Salz: 1 Gramm Salz enthält 400 mg Natrium und 1 Gramm Natrium entspricht circa 2,5 Gramm Salz.
Weil das Natrium/Salz-Debakel wohl etwas verwirrend ist, sind zwei Angaben besonders wichtig zu merken: 6 Gramm Kochsalz und 2,4 Gramm Natrium – diese Grenzen sollten wir bei der täglichen Lebensmittelaufnahme nicht überschreiten, sonst droht der Körper schnell zu dehydrieren.
Da es sich bei Natrium aber um ein lebenswichtiges Mineral handelt, das unser Körper widerwillig am laufenden Band ausscheidet, ist es essenziell, täglich eine Mindestmenge von 3,75 Gramm Kochsalz oder eben 1500 mg Natrium zu sich zu nehmen. Das Problem bei all dem? In vielen Lebensmitteln – und vor allem in Fertiggerichten und Fast Food – steckt oft nicht nur ein Haufen versteckter Zucker, sondern auch viel zu viel Salz.
Wir zeigen, bei welchen Produkten wir in Zukunft vielleicht vermehrt ein Auge darauf werfen sollten, wie viel wir davon essen.
Weizenbrot
Allein 100 Gramm Weizenbrot (das entspricht ungefähr zwei Scheiben) enthalten 621 mg Natrium. Wer beim Brunch gern mal mehrere Scheiben isst, hat sein Tagespensum an Salz schon fast erfüllt.
Sellerie
Sellerie ist nicht nur gesund, sondern in Saftform gerade auch noch verdammt angesagt. Aber Obacht: Ein Stängel davon kommt schon auf 160 mg Natrium.
Pommes
Eine gute Portion der knusprigen Streifen kommt gut und gerne mal auf 300-500 mg Natrium – rund ein Drittel des täglichen Bedarfs.
Salami
Die Goldmedaille unter den natriumreichsten Lebensmitteln gewinnt wohl die Salami. Nur 100 g davon überschreiten die empfohlene Natriummenge schon um 200 mg.
Sauerkraut
Ebenso wie der Sellerie ist auch das Sauerkraut ganz schön gesund. Für ein Gemüse enthält aber auch das mit rund 661 mg Natrium auf 100 g eine bedenklich hohe Menge an dem schnell schädlich wirkendem Mineral.