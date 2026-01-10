Wie werden Ofen-Pommes knusprig?

Wer zu Hause Pommes frites macht, will meistens vor allem eines: keinen Frittiergestank in der Wohnung. Und wenn wir schon dabei sind: möglichst wenig zusätzliches Fett beim Zubereiten. Kein Wunder, dass bei vielen die Wahl auf «fettarme» Ofenpommes fällt. Dass sie nur halb so gut wie in einem Fast-Food-Restaurant schmecken, akzeptieren wir zähneknirschend … oder haben das zumindest bisher gemacht. Denn Kartoffeln aus dem Backofen müssen nicht zwingend pampig oder steinhart sein. Es kommt lediglich auf die richtige Zubereitung an. Denn mit der richtigen Methode sparen wir nicht nur unnötige Kalorien und vermeiden den Friteusen-Gestank in der Wohnung, sondern büssen dabei erst noch nicht an Geschmack ein.