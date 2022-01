Mit diesen leisen Sextoys bleibt ihr völlig unbemerkt

Letztens sprach man über Sextoys. Wer welches hat, wer welches mag. Wie, wo und weshalb. Person xy begann dann ihren Klagegesang: Ihres sei so gar nicht WG-tauglich, es brumme so laut, dass jede*r in der Wohnung sofort Bescheid wisse, was sie so treibe. Das sei für alle Beteiligten äusserst unangenehm. Nach getaner Arbeit lässig aus dem Zimmer zu schlendern – unmöglich. So könne man sich zudem schlecht entspannen und sich auf das heisse Gerät und den wilden Ritt einlassen. Der Versuch, das monotone Summen mit der Bettdecke zu dämmen, verursache Wadenkrämpfe und der Kopf bleibe bei der Hoffnung, das Geräusch klinge nach Handstaubsauger, kleben.