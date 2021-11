Polyamorie als Beziehungsform: Chancen und Risiken

Auch in polyamoren Beziehungen fühlen die Menschen Eifersucht. Aber der Umgang mit den Gefühlen der Eifersucht ist oft anders als in konventionellen Beziehungen. Anstatt Eifersucht zu verdrängen und zu bekämpfen, wird sie als normaler Bestandteil der menschlichen Gefühle verstanden und eher die Chance darin betont. Eifersucht ist Anlass für Selbstreflexion. Eifersüchtige stellen sich die Frage: Was lässt mich gerade unsicher fühlen? Was brauche ich, damit es mir wieder besser geht? Was kann ich selbst dafür tun, um mich liebenswert zu fühlen? Was wünsche ich mir von den anderen, damit es mir leichter fällt, die belastenden Gedanken und Gefühle loszulassen?